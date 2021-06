AD AFFERMARLO IN UNA NOTA ODIERNA..., E' IL CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA A PALAZZO SAN GIORGIO... FEDERICO MILIA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEL PRIMO CITTADINO DI REGGIO CALABRIA GIUSEPPE FALCOMATA'

«Il Sindaco cita le proteste in aula come azioni di basso livello -gli striscioni vanno bene allo stadio e le felpe se hai freddo-. Sinceramente ritengo che di basso livello sia questo modo di concepire la Cosa Pubblica, di basso livello si è dimostrata questa amministrazione in ogni settore, i cittadini sono senza acqua nelle case e non si intravede un programma neanche a lungo termine per riorganizzare la rete idrica». Ad affermarlo in una nota odierna…, è il capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio… Federico Milia in relazione alle dichiarazioni del primo cittadino di Reggio Calabria.

Milia ha aggiunto: «la Cittá é sepolta di spazzatura a causa della gestione di raccolta scellerata studiata da lei Sindaco e non se ne vede via d’uscita. La Cittá è ultima in tutte le classifiche e lei è Sindaco da 7 anni ormai, forse se fosse un po’ di più in giro a parlare con la gente capirebbe realmente la frustrazione e il disagio costante che i reggini vivono, e capirebbe che queste lezioni di morale e di superiorità che costantemente dà a tutti non hanno alcuna base solida».

Ha concluso Milia: «per la questione brogli saranno i tribunali ad esprimersi, nessuno qui ha l’autorità per farlo, neanche lei. Certo è che questa vicenda risulta essere una umiliazione per l’intera Cittá, l’ennesima, e quindi c’è poco da festeggiare».