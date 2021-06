IL PRIMO CITTADINO PELORITANO..., MENTRE ERA SOLITO INTRATTENERE GLI SPETTATORI CON LUNGHE DIRETTE (CHE COMINCIAVANO DOPO LE 18.30 DI OGNI POMERIGGIO) SU FACEBOOK DALLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DOVE VENNE ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL PERIODO DI INIZIO DELLA #PANDEMIA DA #CORONAVIRUS, IL 23 MARZO 2020 INSULTO' IL MINISTRO DELL'INTERNO IN CARICA ALLORA COME OGGI, LA DOTTORESSA LUCIANA LAMORGESE "MANDANDOLA A FARE IN QUEL POSTO"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, nelle scorse ore è stato condannato dai giudici del locale Tribunale, per il reato di Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato… regolamentato dall’Articolo 292 del Codice Penale… alla multa di 1.500,00 €. Gli ermellini di Palazzo Piacentini, hanno potuto esercitare l’Azione Penale, dopo l’Autorizzazione (che è prevista in questi casi) data dal guardasigilli del tempo… Alfonso Bonafede che la concesse nel mese di giugno 2020.

Il primo cittadino peloritano…, mentre era solito intrattenere le persone con lunghe dirette (che cominciavano dopo le 18.30 di ogni pomeriggio) su Facebook dalla sede istituzionale della Protezione Civile dove venne attivato il Centro operativo comunale nel periodo di inizio della #Pandemia da #Coronavirus il 23 marzo 2020 insultò il ministro dell’Interno in carica allora come oggi… la dottoressa Luciana Lamorgese “mandandola a fare in quel posto”.

A dire del De Luca, nello Stretto vi erano controlli farlocchi sui passaggi fra le due sponde che all’epoca erano in gran parte stoppati per il lockdown misura per lui non sufficiente tanto che ritenendosi unico deputato ad agire approvò una Ordinanza nulla… denominata… “Si passa a condizione” che venne annullata prima dai magistrati del Consiglio di stato in data 7 aprile 2020 e successivamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’11 aprile di quel medesimo anno che pubblicò il suo Provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana… n. 96 del 10 aprile.