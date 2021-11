Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha incontrato questa mattina a palazzo dell’Aquila il neo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Tafaro

Il sindaco Pippo Midili ha incontrato questa mattina a palazzo dell’Aquila il neo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Tafaro.

Nel sottolineare l’importante ruolo svolto dal Corpo anche nella sua città, il sindaco ha quindi formulato gli auguri di buon lavoro, rappresentando al nuovo comandante la massima disponibilità e il supporto, a cominciare dalla caserma di via Gramsci che – come sottolineato da Tafaro – necessita di un urgente intervento di manutenzione.

Ha detto Midili: «già prima di essere eletto sindaco ho avuto un incontro con il personale del Corpo e dopo aver preso atto della situazione effettivamente critica della struttura ho assicurato il mio impegno a effettuare una manutenzione nella consapevolezza dell’importanza di tale presidio nella nostra città. Gli interventi previsti richiedono una spesa di circa 120 mila euro che l’amministrazione è intenzionata ad affrontare, ma in tre annualità di bilancio, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità come ad esempio i servizi igienici, mentre poi si opererà sul resto dell’immobile di via Gramsci».

Ha concluso Midili: «il primo cittadino ha anche informato il neo comandante che alcuni anni addietro fu effettuato un primo tentativo di vendita dell’immobile al ministero dell’Interno, che però non andò a buon fine. Da allora sono seguite delle interlocuzioni alle quali non è tuttavia seguita la cessione dell’immobile. Da parte del Comune di Milazzo c’è comunque sempre questa volontà».