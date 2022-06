Il Sindaco Federico Basile in una nota inviata stamani alla Corte dei Conti ha richiesto un’audizione in presenza presso la sede della Sezione di Controllo per la Regione siciliana, a Palermo

LA RICHIESTA IN QUANTO... COSI' COME RIFERISCE NEL TESTO DELLA MISSIVA LO STESSO PRIMO CITTADINO DI MESSINA, A TUTT’OGGI RISULTA ANCORA IN CORSO L’ISTRUTTORIA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE