Il sindaco Giuseppe Midili, oggi, ha ricordato la battaglia di Milazzo del 20 luglio 1860

Il sindaco Giuseppe Midili ha ricordato la battaglia di Milazzo del 20 luglio 1860 sottolineandone l’importanza anche per il nostro Paese.

“In questa giornata particolare è giusto rendere omaggio al sacrificio di coloro che hanno messo a disposizione la propria vita per dare una certezza alla Nazione — ha detto il sindaco — aggiungendo che la battaglia di Milazzo del 20 luglio 1860 è ritenuta il momento culminante per l’Italia, quella della svolta. Avremmo voluto onorare questa data in maniera diversa con una manifestazione da tenersi in via De Palma (zona della “Madonna del Boschetto” e in Largo Pizzoli, ma la contingenza del momento lo ha impedito. Speriamo di poterla organizzare, senza restrizioni, il prossimo anno”.