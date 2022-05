“Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera città sono sono onorati ed orgogliosi della vittoria del David di Donatello per la ‘migliore attrice protagonista’ della giovanissima gioiese Swamy Rotolo, che ha portato la città alla ribalta nazionale ed internazionale”. Lo ha affermato in una nota di oggi 4 maggio 2022, Aldo Alessio il primo cittadino di Gioia Tauro.

Alessio ha aggiunto questo per concludere in tal modo: “l’altisonanza del premio ricevuto (il più importante del cinema italiano) – è detto ancora nella nota – fa sì che Gioia Tauro sia finalmente alla ribalta nazionale per una notizia di eco positivo e culturale. Nell’attesa di presto celebrarla nella nostra città, sin d’ora le auguriamo che questo importantissimo traguardo sia soltanto il primo passo di una brillante carriera. Un ringraziamento particolare anche a Jonas Carpignano che ancora una volta ha creduto nelle potenzialità di Gioia Tauro e dei suoi cittadini, raccontando una bellissima storia di riscatto. Saremo felici di festeggiare insieme questa vittoria, al rientro a casa di Swamy e Jonas, così da gioire insieme alla città in un momento di meritata e corale soddisfazione”.