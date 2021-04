Il Sistema esistente a Montoro (AV)…, dove esiste un Comitato d’Affari che siede al fianco dei burocrati…, descritto dall’avvocato Tiziana Teodosio [Video]

Il Sistema esistente a Montoro (AV)…, dove esiste un Comitato d’Affari che siede al fianco dei burocrati…, descritto dall’avvocato Tiziana Teodosio.

Ecco cosa ha scritto oggi su Facebook il legale Teodosio: “sono molto provata. Mi dà forza la speranza che nelle istituzioni ci sia qualche uomo onesto e vero. Ringrazio chi mi sta accanto in questo momento. Sono soltanto una donna. Mai ho fatto del male a nessuno e sto soltanto chiedendo ascolto e aiuto”.

Ha terminato la Teodosio: “mi appello ai cristiani onesti e sinceri tutti e agli amici che sono illuminati da Dio ma non lo sanno, forse perché sono come anche io lo sono stata offesi con Lui per tutte le angherie quotidiane. Ma siamo ancora vivi. Io sono ancora viva, vi prego aiutatemi”.