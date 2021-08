“Il Sogno di Morgan”, nelle date del 5, 6, 11, 12, 25 e 26 agosto nel territorio della V Circoscrizione di Messina si terrà una esposizione a scopo benefico

FRANCO LAIMO (CONSIGLIERE DEL QUINTO QUARTIERE): "LA NOSTRA MUNICIPALITA', HA AVALLATO LA RICHIESTA DELLA RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE CHE OPERA PER TUTELARE IL RAGAZZO 16ENNE MESSINESE AFFETTO DA TETRAPARESI SPASTICA"

Se ne è discusso nella seduta della 3a Commissione Consiliare dello scorso 29 Luglio, presieduta proprio dal Consigliere Franco Laimo, ed all’unanimità si è deliberato di dare seguito alle richieste dell’Associazione “Il Sogno di Morgan” per l’esposizione di oggetti artigianali al fine di raccogliere fondi per l’acquisto di un esoscheletro per Morgan Bertolami.

Durante i lavori di Commissione, è intervenuta la Presidente dell’Associazione “Il Sogno di Morgan”, Giusy Oliva, che ha spiegato le intenzioni della stessa associazione, ovvero la possibilità di esposizione, con gazebo personale, delle tante idee proposte quali oggetti artigianali, per contribuire alla raccolta fondi per comprare un esoscheletro per Morgan Bertolami, un ragazzino di 16 anni di Messina affetto da tetraparesi spastica al quale questo ausilio vitale potrebbe dare una alternativa alla sedia a rotelle;

la richiesta, avallata dalla 3a Commissione Consiliare, riguarda le giornate infrasettimanali del:

5/6 agosto dalle 10.00 alle 21.00;

11/12 agosto 2021 dalle 10.00 alle 21.00;

25/26 agosto 2021 dalle 10.00 alle 21.00.

Le predette date…, riguardano dei rispettivi eventi da tenersi in zone ricadenti nel territorio della V Circoscrizione, ovvero nella Villetta San Salvatore dei Greci di Viale Regina Elena (fronte Bar Rizzo) e nello spazio antistante e frontale alla Piazza Dominici di Paradiso, in Via Consolare Pompea, il tutto secondo tutte le Disposizioni e le norme di sicurezza Nazionale anti covid 19.

Appuntamento dunque nelle giornate previste per aiutare con un piccolo contributo a raggiungere un grande risultato per un nostro figlio messinese.