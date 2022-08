Il surreale filmato ‘A modo mio…’ di oggi 30 agosto 2022 pubblicato sulla sua Pagina Facebook… dopo le 08.50 dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca contro Raffaele Lombardo responsabile del ‘Movimento per l’Autonomia’ [Video]

Il surreale filmato ‘A modo mio…’ di oggi 30 agosto 2022 pubblicato sulla sua Pagina Facebook… dopo le 08.50 dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca contro Raffaele Lombardo responsabile del ‘Movimento per l’Autonomia’.

I soliti insulti di De Luca verso l’ex presidente della Regione Siciliana, fra i quali… ‘cesso umano’, ‘cretino’, ‘stronzo’, ‘merda’, ‘sei combinato male sei da Tso’, ‘merda politica’, ‘va a cagare’, ‘vaffanculo’.’

I cittadini siciliani ed italiani, alle prossime Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre valutino se sia possibile votare un soggetto come Cateno Roberto Salvatore De Luca che diffama e insulta in modo seriale compiendo i reati di Diffamazione e Molestie… e se non sia invece più giusto rispedirlo a casa fuori dalle Istituzioni… con le sue due condanne una per Diffamazione emessa il 3 maggio 2019 dai giudici della Cassazione, l’altra per Vilipendio estesa il 14 giugno 2021 dai magistrati del Tribunale di Messina.