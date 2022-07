DOPO AVER DEPOSITATO REGOLARMENTE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE, I RESPONSABILI DELLA SOCIETA RAPPRESENTATA DALLA PRESIDENTE CHIARA TAFURI SI SONO SUBITO MESSI AL LAVORO PER RINFORZARE NON SOLO L’ORGANICO TECNICO, MA ANCHE L’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Il Team Scaletta è pronto a ripartire per la sua terza stagione consecutiva nel campionato di Serie A2. Dopo aver depositato regolarmente la documentazione necessaria per l’iscrizione, la società della presidente Chiara Tafuri si è subito messa al lavoro per rinforzare non solo l’organico tecnico, ma anche l’organigramma societario.

Quest’anno la compagine Jonica, che rappresenta la massima espressione del calcio a 5 cittadino, ha deciso di dotarsi di una figura molto importante, quella del Team Manager ed ha affidando il ruolo a Tiziana Fiorentino. Figura molto professionale e grande appassionata di calcio, Tiziana è stata da sempre vicina al mondo del Team Scaletta e, data la lunga conoscenza con la presidente, non è stato difficile vedere in lei le qualità ideali per essere il giusto trait d’union tra la società e le giocatrici. Nel corso dello scorso anno, ha già ricoperto questa carica con la squadra di Serie D, con cui è arrivata alla semifinale playoff, persa contro l’Academy Sant’Agata. La scelta, dunque, rappresenta il coronamento dell’ottimo lavoro svolto, nella certezza che tutto ciò possa ripetersi anche con la selezione di Serie A2.

“Sono nata in questo ambiente – commenta così la nuova Team Manager – tornare dopo 20 anni nel mio mondo, per me è una rinascita. Il Team Scaletta rappresenta un’occasione di continuità, come spesso dicono qui, è una famiglia e l’ho percepito da subito. L’obiettivo sicuramente è quello di riconfermarsi e riconfermare la categoria, magari con qualche patema d’animo in meno”.