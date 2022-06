Il terzo giorno di festival prosegue fra Taormina e Messina, dove la mattinata presso l’Aula Magna del Rettorato sarà dedicata agli appuntamenti del III Osservatorio realizzato con il supporto dell’Università degli Studi di Messina e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali e la curatela di Viviana Mazza, per indagare Il futuro dell’Europa e del Mediterraneo, perché con la guerra mossa dalla Russia all’Ucraina, l’Unione europea e i suoi membri sono chiamati a passi coraggiosi nella realizzazione di una piena dimensione politica della Ue. Qui il Programma del 18 giugno III Osservatorio sul futuro dell’Europa.

A Taormina la giornata si apre alle ore 11 con un incontro dedicato ai piccoli lettori. Come si racconta la scienza ai bambini? Se lo chiede Anna Parisi, laureata in Fisica con una tesi sulle particelle elementari al Cern di Ginevra: la sua risposta è La storia della scienza raccontata ai bambini (Salani Editore, 2022), che ripercorre le scoperte e le sfide scientifiche con calviniana leggerezza. E, attraverso l’elogio del dubbio, educa i piccoli a mettere in discussione il proprio pensiero e il mondo che li circonda nell’incontro Le verità dei perché (Palazzo Duchi di Santo Stefano), dove dialogherà con la docente e giornalista Alessandra Fassari.

Sempre alle ore 11, presso l’Archivio Storico, verranno indagati gli ostacoli che ci separano dalla realizzazione dei nostri obiettivi durante l’incontro Verità, sacrificio e sogno, dove Duncan Okech e Maria Paola Colombo (da remoto) autori di Tieni il tuo sogno seduto accanto a te (Giunti – Slow Food Editore, 2020), introdotti dalla presidente dell’associazione Oltre l’Orizzonte Santina Bucolo, raccontano una storia di rinascita e passione, in dialogo con la giornalista e scrittrice Milena Privitera, con interventi e letture di Rosario Patti.

Nella straordinaria cornice d’arte dorica siciliana, il Palazzo Duchi di Santo Stefano, si apre, alle ore 15, il programma degli eventi pomeridiani, con un nuovo appuntamento di Fuori Cornice: l’artista Emilio Isgrò e il critico letterario Antonio Di Grado, proveranno a scandagliare l’universo verghiano, la sua eredità, il respiro europeo, la prospettiva critica. In dialogo con la giornalista del “Corriere della Sera” Roberta Scorranese. Mostri stranissimi, fantasmi strampalati, gatti vaganti, terre dei sogni: sono gli ingredienti del romanzo per ragazzi Il Senzacoda (Salani Editore, 2022) di Loredana Lipperini, che incontra i lettori più giovani durante l’appuntamento Nella terra dei sogni (ore 16, Archivio Storico), in dialogo con la coordinatrice della Festa del Libro di Zafferana Etnea Gabriella Zammataro.

Un appuntamento dedicato Alla scoperta delle nuove voci della narrativa è in programma alle ore 17 presso Palazzo Duchi di Santo Stefano. Durante l’incontro si terrà l’annuncio dei 400 libri semifinalisti del torneo letterario gratuito Io Scrittore, promosso in collaborazione con Gruppo editoriale Mauri Spagnol e Il Libraio. Interverranno Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk, Nicola Gardini, scrittore e docente di Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford, presidente della Salani, Loredana Lipperini, scrittrice e conduttrice di Fahrenheit, Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e Barbara Sardella, responsabile eventi e comunicazione di Ubik, moderati da Antonio Prudenzano, giornalista e responsabile editoriale del sito ilLibraio.it.

Spostandoci all’Hotel Villa Diodoro, sempre alle ore 17, il filosofo e direttore scientifico del progetto enciclopedico Il futuro del pianeta Telmo Pievani, analizzerà il linguaggio polarizzato dei social in Verità pret-à-porter: per sollevare la necessità di “seminare di più il dubbio, stimolando l’auto correzione”, come sosteneva Karl Popper.

Una speciale cancellatura sarà il cardine di un’altra direttrice che interseca la sezione Fuori Cornice: la memoria di Giovanni Verga, nel centenario della morte del padre del Verismo. Emilio Isgrò ha realizzato per l’occasione una cancellatura de I Malavoglia, romanzo-simbolo del narratore e drammaturgo etneo: l’installazione dal titolo La farfalla dei Malavoglia collocata in piazza IX Aprile. E proprio accanto alla piazza, nella ex Chiesa di Sant’Agostino, sarà esposta una selezione di opere dal titolo Le Sicilie supervisionata dal maestro che ha voluto suggellare il legame con le proprie origini. Alle ore 18 in Piazza IX Aprile si terrà l’incontro inaugurale dal titolo L’Isola delle Letterature al centro del Mare Nostrum dove sarà presente il Presidente della Repubblica, e interverranno l’ideatrice e direttrice di Taobuk Antonella Ferrara, il maestro dell’arte della cancellatura Emilio Isgrò, lo scrittore Paul Auster e il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, coordinati dalla giornalista di “Adnkronos” Elvira Terranova, con un’introduzione musicale del Piccolo Coro Città di Taormina. La giornata culminerà con la serata di gala, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, in programma alle ore 21.30 nella spettacolare cornice del Teatro Antico di Taormina, che verrà trasmessa su Rai Uno il 25 giugno.

Premiati con i Taobuk Award 2022 per l’Eccellenza letteraria saranno gli scrittori Paul Auster e Michel Houellebecq. E poi, il riconoscimento del Taobuk Award andrà anche al Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, all’astronauta Luca Parmitano (da remoto), al regista Roberto Andò, all’attore Toni Servillo – già vincitore di quattro David di Donatello e quattro Nastri d’argento –, agli artisti del duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone e all’insigne artista Emilio Isgrò. Nel corso della serata si alterneranno sul palco la cantante Malika Ayane, la soprano Olga Peretyatko, il violinista Alessandro Quarta e Jacopo Tissi, già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, al momento artista ospite del Teatro alla Scala, con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, Co-produttore musicale della serata, diretta da Gianna Fratta.