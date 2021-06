“Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello, piccola” [Video]

“Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello, piccola”. E’ questo il messaggio (comparso oggi sulla Pagina Facebook della Polizia di Stato), che si riferisce ad un episodio accaduto il 26 giugno scorso nel quale è stata protagonista una bambina del reggino.

Nel post vi è scritto ancora: “lei è una bimba morsa da una vipera in provincia di Reggio Calabria. Per far arrivare con urgenza il siero salvavita i poliziotti del commissariato di Polistena si sono coordinati con la Polizia stradale per organizzare una staffetta e consegnare il medicinale in tempi rapidi. Un grande lavoro di squadra per #essercisempre #lamiciziaèunacosaseria”.