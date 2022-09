Il video shock del motociclista pirata che impenna a tutta velocità per via Caracciolo a Napoli alle 3.45 circa di lunedì 29 agosto 2022: venerdì 2 settembre alle 11 iniziativa per Elvira Zriba (34 anni), uccisa dalla moto assassina [Video]

PER IL CONSIGLIERE REGIONALE NAPOLETANO, DELLA REGIONE CAMPANIA, FRANCESCO EMILIO BORRELLI (EUROPA VERDE), CHE OGGI 01 SETTEMBRE 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK RICORDA LA VITTIMA IN UN POST... E' NECESSARIO: "EMETTERE UNA CONDANNA ESEMPLARE PER L‘ASSASSINO ED APPLICARE DISPOSITIVI ANTI-VELOCITA' PER SCONGIURARE ALTRE TRAGEDIE”