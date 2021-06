“Ill.mo Sig. Pres. Nello Musumeci, desidero segnalarLe che a Messina non abbiamo un Sindaco. Le discariche abusive dei rifiuti stanno aumentando a dismisura da quando De Luca e la sua Giunta si sono insediati”. Inizia cosi la lettera che il consigliere comunale Salvatore Sorbello ha scritto in queste ore al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Sorbello prosegue: “si è sottovalutato un problema gravissimo che riguarda la raccolta differenziata da parte di tanti baraccati che hanno la residenza presso la casa comunale per motivi di abitabilità in baracca, ma che di fatto vivono lì, senza avere a disposizione un mastello per la raccolta differenziata. Una svista di incompetenza amministrativa nella gestione del porta a porta dei rifiuti che condanna la città ad avere discariche a cielo aperto. In particolare, le zone interessate sono: Camaro sottomantagna San Paolo, Annunziata, Santa Chiara, Fondo De Pasquale a Giostra ed altri punti come i Colli San Rizzo e i torrenti. La invito nella Sua qualità di Presidente di tutti i Siciliani e di tutti i Comuni dell’isola a venire a Messina per rendersi conto di persona delle sciocchezze che va dicendo ogni giorno il Sindaco, il quale non viene in consiglio comunale da oltre un anno e mezzo, se non per alcune comparse in sede di votazione dei bilanci e variazioni al bilancio”.

“Da quando si è insediato, ha fatto continue campagne elettorali, prima quella per le Europee ed ora la campagna elettorale per le Regionali senza pensare più all’amministrazione della città di Messina, ammesso che lo abbia fatto prima. La prego di ascoltare il mio grido di aiuto a nome di tutta la comunità Messinese e di darci una mano attraverso gli ispettori regionali. Sono a disposizione per farLe vedere in quali condizioni ci troviamo a causa di questa cattiva gestione amministrativa che lascia i rifiuti per strada, nelle baracche vuote e non mette in sicurezza le aree da sbaraccare ormai disabitate”.

“Il Sindaco pensa soltanto alla campagna elettorale virtuale attaccando Lei su argomenti che non gli competono, fregandosene della città di Messina. La Invito con tutto il cuore a prendere contatto con me e con i consiglieri comunali e di quartiere che vorranno partecipare per effettuare un sopralluogo alla presenza degli ispettori regionali nelle predette discariche a cielo aperto. Sono discariche in cui vi è di tutto, che insistono a pochi metri da altre civili abitazioni costrette a tenere le finestre chiuse nonostante il caldo estivo”.