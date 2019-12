Immacolata in musica, al Teatro Clan Off di Messina

IN CONCERTO CI SARA' GIULIO RACO CON I SUOI MUSICISTI

Evento musicale, per l’inaugurazione delle festività natalizie domenica 8 dicembre alle ore 21:00, presso il Clan Off Teatro, via Trento, 4 a Messina.

Il cantautore messinese Giulio Raco, insieme alla sua band, proporrà un repertorio di brani che risentono delle contaminazioni della musica del mondo e della nostra terra. Ad ispirare le sue canzoni sono l’amore, i viaggi e la natura.

Dice di sé: “ho sempre scritto canzoni da quando ho cominciato a suonare la chitarra facendomi influenzare da tutto quello che c’era in giro, che ascoltavo e vedevo… i suoni del mondo e della mia terra. Avevo una band in cui si sono avvicendati vari musicisti negli anni e dentro la quale si è sviluppato un suono, un’idea e le canzoni ovviamente, influenzate dalle musiche del mondo. Poi il mio chitarrista, nonché grande amico, Domenico Valenti è venuto a mancare, concludendo così quella fondamentale esperienza artistica. Ripresento oggi le mie canzoni, con una nuova formazione: David Cuppari batteria, percussioni e voce; Peppe Russo fisarmonica; Peppe La Scala (già presente nella precedente band) al basso; Agnese Carrubba voce e percussioni e Rossella Manganaro flauto e chitarra. #immacolatainmusica #eventi #concert #musica #events #concerti #music #giulioracoelasuaband #clanoffteatro #clandegliattori”.

Info e prenotazioni…, al 388 811.06.18, chiamando ovvero mandando sms o messaggio whatsapp.