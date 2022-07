Imprese: lunedì in Sicindustria Messina, si discuterà alle ore 15,30 sul tema… “la Zes incontra i territori”

Quali sono i fattori che fanno della Zes uno strumento di attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio? Non solo agevolazioni e incentivi, ma anche procedure semplificate per la realizzazione degli investimenti, nuovi strumenti per l’avvio d’impresa e un sistema logistico-portuale integrato.

Di questo si discuterà lunedì 4 luglio, alle 15,30, presso la Sala della Consulta della Palazzo Camerale di Messina (Piazza F. Cavallotti), in occasione della tappa messinese del roadshow sulle Zone economiche speciali “La Zes incontra i territori”, organizzata da Sicindustria e Camera di commercio di Messina.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza; il presidente dell’ente camerale, Ivo Blandina, e il sindaco Federico Basile. Seguiranno gli interventi del commissario Zes per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano; del project manager Zes Sicilia Orientale, Massimo Cartalemi; del segretario della Camera di commercio di Messina, Paola Sabella; del direttore Servizi InfoCamere, Giuseppe Tramontana; del direttore di Irsap, Gaetano Collura; del Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega. Concluderà l’assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano.