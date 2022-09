E' ANDATA BENE DUNQUE..., PER IL PARTITO DI GIUSEPPE CONTE E MALE PER LA LEGA DI MATTEO SALVINI, SI E' REGISTRATO UN SUCCESSONE PER FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI ED UNA TENUTA DI FORZA ITALIA DI SILVIO BERLUSCONI

In Calabria stravince…, il movimento 5 Stelle che raggiunge quasi il 30% dei voti. Si conferma il primo partito della Regione Calabria. Per Giuseppe Conte un dato straordinario, al sud il partito dell’ex presidente del consiglio dei ministri raggiunge percentuali importanti. Nel centrodestra è stato un testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia in Calabria, con la Lega di Matteo Salvini. L’unica Regione dove Forza Italia riesce ad ottenere numeri elettorali importanti. Inutile nasconderlo, dentro il partito di Berlusconi, c’è stato l’effetto potere incarnato dal presidente Occhiuto. Per gli altri partiti piccoli delle varie coalizioni, un risultato negativo. In Calabria stravince movimento M5S raggiunge quasi il 30% dei voti. Si conferma il primo partito della Regione Calabria. Per Giuseppe Conte un dato straordinario, al sud il partito dell’ex presidente del consiglio dei ministri raggiunge percentuali importanti. Nel centrodestra è stato un testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia in Calabria, con la Lega di Matteo Salvini fuori dai giochi. Per gli altri partiti piccoli delle varie coalizioni, un risultato negativo.

CENTROSINISTRA

E’ la sconfitta di Letta, il leader che doveva realizzare il campo largo…invece è rimasto imbrigliato nel non aver capito la legge elettorale, per un capo politico è un errore imperdonabile. Le dimissioni da segretario un atto dovuto. Nel partito democratico oltre mezzo partito era d’accordo sull’alleanza con Conte e Calenda, ma La testardaggine di Letta ha provocato la più grande sconfitta della sinistra in Italia dal dopo guerra ad oggi.

Il PD raggiungono il 15%. L’alleanza tra Europa verde e la Sinistra di Fratoianni da una parte e +Europa dall’altra non raggiungono il 2%. Non pervenuto Impegno civico di Luigi Di Maio che oscilla tra lo 0,6 e lo 0,7%.

CENTRODESTRA

Forza Italia si attesta al di sotto della percentuale raccolta alle regionali dello scorso anno quando si impose con il 17,3% nella trionfale marcia di Roberto Occhiuto Alla Regione. Fratelli d’Italia, invece fa segnare 10 punti percentuali in più rispetto alle regionali e addirittura 14 in confronto alle politiche del 2018, col risultato di essere il primo partito nell’ambito della coalizione anche in Calabria. La Lega non arriva a superare il 6% replicando sostanzialmente il dato del 2018. Tra poco tutti gli eletti in Calabria. Al senato al proporzionale ecco i 4 eletti ; Orsomarso, Occhiuto, Irto e De Rhao