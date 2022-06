In coincidenza con le Elezioni Amministrative e le consultazioni referendarie sulla Giustizia queste ultime promosse dai responsabili della Lega e dai Radicali ieri 12 giugno a Messina i cittadini hanno votato anche per decidere se far costituire il nuovo Comune Montemare.

A votare sul predetto quesito referendario, sono stati 99.083 elettori su 192.072 con una percentuale del 51,59%. In merito alla votazione accennata, bisogna sottolineare che il quorum è stato raggiunto sia nelle frazioni coinvolte…, ricadenti nella zona Nord della Città che nel restante territorio comunale.

Se dovesse prevalere il Si o il No, non lo decideranno solo i residenti del luogo interessato ma quelli di tutta la comunità messinese. Per conoscere l’esito, bisognerà aspettare il completamento dello spoglio sul sindaco e quello relativo al Consiglio comunale ed ai sei Quartieri.