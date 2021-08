In data 22 agosto 2021, è stata rilevata tale situazione relativa al Coronavirus in Sicilia: vi sono stati 1.350 nuovi casi positivi e 6 morti

Oggi, 22 agosto 2021, in Sicilia 6 morti, 516 guariti e 1.350 nuovi casi positivi al Coronavirus su 11.215 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 12,03% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 264.552 persone su 2.128.723 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,42%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,04 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

264.552 casi totali;

6.219 morti;

234.873 guariti;

23.460 attualmente positivi;

704 (+27) ricoverati in ospedale (3,0%);

84 (0) ricoverati in terapia intensiva (0,35%);

22.672 (+804) in isolamento domiciliare (96,64%).

