In data 23/8/2022 una rappresentanza di pazienti che settimanalmente usufruiscono dei servizi di cura di patologie inerenti il “piede diabetico”, presso l’A.O.U. Papardo di Messina, ha inoltrato una petizione al Direttore Generale della predetta struttura tesa ad avere chiarimenti e rassicurazioni in merito alla salvaguardia dei servizi di cura erogati presso l’ambulatorio del “piede diabetico”.

In questo ambulatorio, diretto e seguito da molteplici anni, con somma maestria e dedizione, dal prof. Francesco Romeo, si rivolgono pazienti della Sicilia e della Calabria che nella persona di tale medico dottore Romeo hanno trovato risposte adeguate e accurate ai loro problemi di salute. Egli ha consentito loro un netto miglioramento della qualità della vita. Purtroppo però questo servizio, reso con grande abnegazione dal dottor Romeo, non viene adeguatamente supportato dalla Direzione Generale dell’A.O.U. e la situazione si è ulteriormente aggravata dopo l’emissione di una Delibera della Direzione Generale Ospedaliera che ha messo in discussione sia la continuità della Direzione del dottore Francesco Romeo, sia la riserva dei posti letto necessari al trattamento del “piede diabetico”.

Le richieste inoltrate con la su citata petizione non hanno avuto alcun esito. Nel frattempo i pazienti con “piede diabetico” hanno avuto la grazia di incontrare nel loro cammino l’avv. Silvana Paratore che ringraziamo di cuore perchè si è subito impegnata, a totale titolo gratuito, a supportare e sostenere i malati con “piede diabetico” e ulcere, dimostrando peculiare sensibilità e grande solidarietà.

Grazie a Silvana Paratore è stato possibile interloquire con l’Assessorato Regionale alla Sanità ed in data 14 febbraio 2023, si è avuto un incontro con il Commissario Straordinario dott. Alberto Firenze, al fine di rinvenire una soluzione adeguata a tutela della salute di tutti i pazienti affetti dal “piede diabetico” e al fine di garantire loro una condizione di vita il meno invalidante possibile.

Presente all’incontro anche l’ass. Aniad (Ass. nazionale italiana atleti diabetici) con la presidente Giovanna Finocchiaro. Il Commissario Straordinario si è dimostrato attento e sensibile all’ascolto delle problematiche esposte e, pur evidenziando difficoltà di vario ordine, si è reso disponibile a verificare ogni possibile soluzione in merito.