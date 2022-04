In data 6 aprile 2022, il leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché in una sua dichiarazione pubblica ha diffuso una importante informazione sulle Elezioni Amministrative del 12 giugno

In data 6 aprile 2022, il leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché in una sua dichiarazione pubblica ha specificato che: “la coalizione di centrodestra si compatta, sarà Maurizio Croce il candidato a sindaco di Messina”.

Micciché aggiunge e conclude: “il tavolo del centrodestra a Roma ha trovato la sintesi”.

La decisione definitiva sul candidato è arrivata oggi dopo la riunione a Roma con i rappresentanti dei partiti della coalizione, organizzata per decidere i candidati a sindaco per le prossime Amministrative Siciliane.