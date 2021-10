“In data odierna, all’esito della lunga discussione all’udienza di ieri, il Tribunale del Riesame di Messina (Pres. Vermiglio, a latere Smedile e Miraglia) ha accolto il ricorso della C.O.T. Spa avverso il sequestro preventivo (per euro 364.415,77) disposto dal Gip con ordinanza del 14 Settembre 2021 (eseguita presso gli istituti di credito il 23/09/21), disponendone l’annullamento con conseguente dissequestro e restituzione delle predette somme”. Lo hanno riferito quest’oggi, attraverso un comunicato stampa… i legali Argide Capria, Bruno Brunetto e Bonaventura Candido, che a vario titolo difendono i responsabili della Clinica di viale Italia.

Gli avvocati hanno aggiunto: “in attesa di conoscere le motivazioni dei Giudici del Riesame si ritiene opportuno evidenziare che la C.O.T. Spa ha da subito inteso difendersi anche nel merito di tutte le accuse rilevando (con l’ausilio di autorevoli consulenti di parte ed una corposa produzione documentale) l’insussistenza tanto delle ipotesi di reato contestate quanto delle ragioni poste a fondamento della misura cautelare. A prescindere dal superiore più che positivo risultato (per il quale non sottaciamo la nostra soddisfazione) continueremo ovviamente a sostenere le ragioni dei nostri assisiti nel prosieguo del procedimento “DRG”, auspicando che quanto fatto emergere ieri in udienza (ed ora noto anche all’Ufficio di Procura che ha avuto modo di compulsare le produzioni documentali della difesa) possa essere elemento dirimente per una definitiva chiarezza sull’intera vicenda. Da ultimo chiediamo a tutti gli organi di stampa (dopo il risalto mediatico che è stato tempestivamente garantito all’iniziativa giudiziaria de qua) che l’opinione pubblica venga adeguatamente informata del provvedimento in oggetto di segno opposto a quello che tanto clamore ha suscitato le scorse settimane”.