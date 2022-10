ATM: in prima linea per l’uso dei fondi PNRR ;

; In meno di un anno dall’istanza di affidamento la Società è pronta ad aggiudicare la gara per l’acquisto di una nuova fornitura di veicoli elettrici.

“Grazie al PNRR – dichiara il Presidente, Giuseppe Campagna – si prevede il rinnovo della flotta aziendale con l’introduzione di 90 bus elettrici entro la metà del 2026 e la conseguente realizzazione dell’infrastruttura per la ricarica lenta in deposito e ricarica veloce nei territori”.

La gara per l’acquisto del primo lotto di veicoli elettrici cortissimi già bandita ad agosto e con scadenza il 30 settembre porterà in ATM venti nuovi veicoli grazie all’unione dei fondi PNRR, Pon Metro e Accordo Quadro tra Regione Siciliana e Ministero della Transizione Ecologica.

I bus, totalmente a emissioni zero, saranno utilizzati sia per le tratte di collegamento con i villaggi collinari sia per l’introduzione di nuove linee in centro città che collegheranno i parcheggi di interscambio con le ZTL in modo da favorire l’intermodalità degli spostamenti e agevolare il TPL e la mobilità dolce all’interno centro urbano. L’obiettivo a lungo termine è la riduzione delle emissioni inquinanti e la valorizzazione del ruolo sociale del trasporto pubblico locale da ritenere come un volano delle traiettorie di sviluppo del territorio.

Il Sindaco Federico Basile ha espresso grande soddisfazione “per la svolta impressa dall’Azienda – ha dichiarato – che ha scommesso sulla mobilità sostenibile, in linea con i parametri di una società moderna e attenta all’ambiente. Continuiamo a ottimizzare le opportunità che i fondi messi a disposizione dal PNRR, che ci siamo preoccupati di intercettare. È un’opportunità imperdibile che va colta al meglio”.

Analogo apprezzamento per l’Assessore alla Mobilità Urbana e ai Rapporti con ATM Salvatore Mondello: “l’Amministrazione Comunale, fin dal suo insediamento, ha tenuto in debita considerazione gli impatti sul territorio, in tutte le attività promosse. Il PNRR, oggi, può rappresentare un preziosissimo strumento di progresso, che consente alla nostra città di elevare il livello infrastrutturale e di vivibilità”.