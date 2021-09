In occasione degli appuntamenti musicali in programma all’Arena Villa Dante, nell’ambito del cartellone estivo “Messina Restarts” promosso dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Ambiente e Sanità ha disposto la chiusura anticipata del Parco alle ore 14

In occasione degli appuntamenti musicali in programma all’Arena Villa Dante, nell’ambito del cartellone estivo “Messina Restarts” promosso dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Ambiente e Sanità ha disposto la chiusura anticipata della Villa alle ore 14, nelle giornate di domani, venerdì 3 e domenica 5 settembre. La chiusura si è resa necessaria al fine di garantire il regolare svolgimento degli spettacoli in sicurezza.