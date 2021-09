In occasione degli incontri di calcio, validi per la stagione 2021-2022, della compagine sportiva “ACR Messina”, da disputarsi allo stadio comunale “Franco Scoglio”, a S. Filippo, al fine di facilitare l’accesso ed il deflusso degli spettatori nonché il trasferimento in sicurezza delle compagini ospiti e relative tifoserie, sono stati adottati provvedimenti viari.

Con validità nella fascia oraria compresa fra tre ore prima dell’inizio delle partite e tre ore dopo il termine e comunque sino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale e su disposizione degli Organi di Polizia Stradale, vigeranno i divieti, di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nel tratto di strada antistante l’ingresso “Curva Sud”, spogliatoi, “Tribuna B” e lungo il tratto di strada fra la “Curva Sud” e la Tribuna “C”, e di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli appositamente autorizzati diretti nell’area all’uopo destinata all’esterno della “Tribuna A”, nella strada arginale di accesso al “Palasport” ed allo stadio “F. Scoglio”, immediatamente dopo l’ingresso per il parcheggio “giallo”, con idonea transennatura fornita e movimentata a cura e spese della società sportiva “ACR Messina”; il transito veicolare sarà anche interdetto, ad eccezione dei veicoli appositamente autorizzati diretti nell’area spogliatoi, nella strada antistante l’ingresso “Curva Sud”, spogliatoi e “Tribuna B”, nel tratto compreso tra la strada arginale e l’anello perimetrale, con idonea transennatura fornita e movimentata a cura e spese della società sportiva “ACR Messina”; al termine delle partite, con presidi a cura degli organi di polizia stradale e con l’ausilio di personale a cura della società sportiva “ACR Messina”, sarà consentita l’uscita dall’area di “parcheggio settore ospiti”, destinata ai veicoli della squadra dei tifosi “ospiti”, dal tratto di strada di collegamento fra la bretella dello svincolo San Filippo e l’area di parcheggio; con presidi a cura degli organi di polizia stradale e con l’ausilio di personale della società sportiva “ACR Messina”, sarà permesso ai veicoli con a bordo i tifosi della compagine ospite ed all’autobus della squadra ospite, provenienti dalla tangenziale autostradale, di attraversare il varco, (c.d. “by pass”), con relativa apertura e successiva chiusura a cura e spese della società sportiva “ACR Messina”, che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo San Filippo, appositamente aperto all’altezza dell’area di “parcheggio verde”, al fine di immettersi nel tratto di strada che dall’innesto “parcheggio verde” conduce agli spogliatoi (anello perimetrale); sulla strada arginale (via degli Agrumi) sarà consentito il transito dei veicoli diretti al “parcheggio giallo” che vi accederanno dal varco ubicato sulla strada arginale (via degli Agrumi), con conseguente oscuramento della esistente segnaletica stradale verticale di “divieto di transito” e di preavviso di “divieto di transito”. La circolazione dei pedoni che dalla ex S. S. 114 devono raggiungere lo stadio “F. Scoglio” percorrendo la strada arginale (via degli Agrumi), deve avvenire ai sensi dell’art. 190, comma 1, del D. L.vo 30/04/1992, n. 285; saranno chiusi, a cura e spese della società sportiva “ACR Messina”, con idonea transennatura, gli accessi ufficiali al “parcheggio giallo” ubicati lungo la strada perimetrale dello stadio e la rampa di accesso che dal parcheggio giallo conduce all’area antistante gli spogliatoi; saranno inoltre, oscurata l’esistente segnaletica stradale verticale di indirizzamento dei veicoli verso gli accessi ufficiali al “parcheggio giallo” lungo la strada perimetrale dello stadio e collocata la segnaletica stradale verticale di indirizzamento dei veicoli verso il varco di accesso al “parcheggio giallo” sulla strada arginale (via degli Agrumi). La società sportiva “ACR Messina” provvederà alla chiusura dell’esistente cancello posto nel varco di collegamento tra la strada perimetrale del “parcheggio verde” e la strada che conduce al rione “San Giovannello”; e sarà infine interdetto l’attuale transito degli autobus ATM che impegnano la viabilità dello stadio “F. Scoglio” per raggiungere il rione “San Giovannello”.