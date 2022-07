In occasione dei concerti di Achille Lauro e Clementino previsti domani, venerdì 15, e domenica 17, ATM S.p.A. potenzia ulteriormente i propri servizi, per agevolare gli spostamenti nell’area di Piazza Duomo. In particolare saranno prolungate le corse del tram fino alle 2 e lo shuttle avrà corse più frequenti fino alle 2, seguendo gli orari feriali (venerdì) e gli orari festivi (domenica). Inoltre, nelle due giornate, dalle 18 alle 2, saranno istituite due navette che collegheranno il terminal Annunziata con il Terminal Cavallotti, sovrapponendosi alla linea 1 shuttle 100, per favorire ulteriormente gli spostamenti. La navetta sarà accessibile con i regolari titoli di viaggio.

A seguito dei provvedimenti viari, la linea 1 shuttle 100, dalle 20 al termine della manifestazione, attraverserà esclusivamente via Garibaldi e non il corso Cavour, sia in direzione nord che in direzione sud. Per la chiusura del corso Cavour, nella giornata di domani, venerdì 15, le linee 17 e 33 bis subiranno delle variazioni di percorso mentre per la giornata di domenica 17 le linee che modificheranno la percorrenza saranno 16/17 – 18/19 – 24/27 – 29/30 – 32. Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito aziendale. Gli utenti avranno la possibilità di lasciare le auto nei parcheggi di interscambio e in quelli coperti gestiti da ATM S.p.A. e potranno raggiungere Piazza Duomo con i mezzi pubblici in modo da evitare di congestionare il centro cittadino.

Saranno intensificati i controlli ed il servizio di rimozione forzata al fine di consentire il regolare passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico. I cittadini potranno usufruire delle aree di sosta gestite da ATM Cavallotti, Cavalcavia-San Raineri, Villa Dante ed i parcheggi di interscambio Bonino–ZIR e Annunziata, che sono sempre disponibili ed attivi h24. Eccezionalmente per le giornate dei concerti, il parcheggio “Fosso” di Via La Farina rimarrà aperto h24. Si ricorda che è possibile acquistare il biglietto sull’app ATM MovUp, nelle biglietterie di ATM e nelle rivendite autorizzate.

Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il sito di ATM ed i nostri canali social. Indicazioni di viaggio: