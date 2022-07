In occasione dei concerti previsti in piazza Duomo venerdì 15 e domenica 17, sono previste limitazioni viarie.

Pertanto venerdì 15 e domenica 17 vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), dalle ore 16 alle 01 del giorno successivo ed il divieto di transito veicolare (con collocazione di idonee barriere) dalle 20 alle 01 del giorno successivo, nelle seguenti strade: 1) corso Cavour, nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro; 2) tutta l’area di piazza Antonello; 3) nello spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; 4) via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; 5) via Colombo, nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; 6) via Consolato del Mare, nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; 7) via S. Agostino, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; 8) via Oratorio San Francesco, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour.

Sempre nei giorni 15 e 17 luglio, dalle ore 16 alle 01 del giorno successivo, al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere ai concerti, lungo il lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul medesimo tratto (con collocazione di idonea segnaletica stradale).