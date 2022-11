In occasione della 12ª giornata di campionato di Serie C Girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 21 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Monterosi Tuscia allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle 12… di domenica 6 novembre 2022.

Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia: