In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la #Questura di Messina ha organizzato alcune attività di prossimità, in città e provincia, volte ad informare e a sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulla tematica e sugli strumenti di tutela e protezione delle vittime di violenza.

A Messina ed in ciascuna città sede di Commissariato di Pubblica Sicurezza, saranno presenti punti informativi presieduti da personale della Polizia di Stato, congiuntamente alle maggiori associazioni e centri anti-violenza presenti nel territorio. Presso ciascun punto verrà distribuita la nuova brochure della campagna “Questo non è amore” e saranno indicati i contatti utili per prevenire o contrastare ogni forma di violenza sulle donne.

Nella locandina sono indicati i luoghi e gli orari in cui verranno predisposti i punti informativi a Messina e in provincia. Se sei vittima di violenza o vuoi semplicemente informarti sugli strumenti a tua disposizione per prevenire e contrastare la violenza sulle donne… raggiungici, avvicinati, informati, chiedi assistenza alla Polizia di Stato.