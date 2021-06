In occasione della Giornata nazionale A.S.I. dei Borghi Marinari d’Italia, domani, domenica 27, si svolgerà il Photowalk Borgo Ganzirri, passeggiata fotografica alla scoperta del caratteristico borgo di Messina, con la possibilità di partecipare al contest fotografico associato alla manifestazione nazionale #identitàmarinare. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Messina, a seguito del parere espresso dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, e dall’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), avrà inizio alle ore 9, con ritrovo a piazza Cutugno a Ganzirri davanti alla banca.

Organizzata dall’Associazione Borghi Marinari d’Italia, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i mestieri e le arti legate al mare attraverso la fotografia, promuovendo non solo bei paesaggi e mare incontaminato, ma identità e cultura del mare. La Penisola, con gli oltre 7000km di coste e la sua posizione al centro del Mediterraneo, ha nelle diversità culturali delle comunità legate al mare, il suo potenziale di sviluppo sostenibile, ed il contest vuole essere un omaggio all’immenso patrimonio sociale, culturale ed economico delle identità marinare.

Sulla pagina social dell’Associazione Borghi Marinari d’Italia sono in corso le votazioni che porteranno al vincitore del Borgo Marinaro del Cuore 2021, per far conoscere i borghi meno noti ma che meritano di essere visitati e valorizzati, ed il Borgo Ganzirri è già in corsa in attesa dei voti. L’evento è gratuito, adatto a tutti, con durata di 2 ore circa. Il PhotoWalk avverrà nel rispetto delle norme previste dal Decreto di contenimento dell’Emergenza Sanitaria, e chi vi aderisce dovrà essere in possesso di mascherina personale obbligatoria; di borraccia d’acqua; attrezzatura fotografica personale; ed indossare un abbigliamento sportivo con cappellino in caso di sole.

Per partecipare è necessario prenotarsi mandando con email a: