In occasione della visita a Siracusa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto il 19 luglio u.s., un soggetto avolese, di 46 anni, aveva pubblicato sulla pagina Facebook di un quotidiano on-line dei commenti offensivi contro l’inquilino del Quirinale a Roma, arrivando ad istigare i lettori a commettere degli atti di violenza lanciando delle pietre

COSI'..., GLI AGENTI DELLA DIGOS... NELLA IMMEDIATEZZA DEI FATTI HANNO AVVIATO LE REALTIVE INDAGINI LE QUALI HANNO CONSENTITO DI RISALIRE ALLA IDENTITA' DELL'AUTORE CHE E' STATO DENUNCIATO PER OFFESA ALL’ONORE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE

In occasione della visita a Siracusa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto il 19 luglio u.s., un soggetto avolese, di 46 anni, aveva pubblicato sulla pagina Facebook di un quotidiano on-line dei commenti offensivi contro il Capo dello Stato, arrivando ad istigare i lettori a commettere degli atti di violenza lanciando delle pietre.

Gli agenti della Digos hanno avviato, nell’immediatezza dei fatti, delle indagini per individuare il responsabile di tale odiosa azione nei confronti del Presidente e lo hanno denunciato per i reati di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e per istigazione a delinquere.