In occasione della XXVIII^ giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, prevista per il 21 marzo 2023… dopo due anni di sospensione, ritorna in città l’iniziativa organizzata dal Kiwanis Club Antonello da Messina con la partecipazione di: Cittadinanzattiva Sicilia e An.Tu.Do, Legambiente dei Peloritani (che ha in adozione la grande aiuola sul viale Giostra), Comitato Civico Messina la città dimenticata, la Fondazione di partecipazione Antonello da Messina, l’Associazione Europa Mediterraneo- AEM, l’Istituto Comprensivo Statale Villa Lina Ritiro, i cui alunni leggeranno i nomi delle vittime e con l’adesione dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Messina, presente con l’Assessore Alessandra Calafiore.

L’appuntamento, per la deposizione di una corona di fiori offerta dal Kiwanis è alle ore 10,00 presso la Rotatoria dedicata ai martiri e vittime della mafia, sul Viale Giostra. Ci sarà, a seguire, un momento di preghiera per le vittime, officiato da padre Samuele Le Donne, Vice Parroco della Chiesa di Santa Maria di Gesù Sup.