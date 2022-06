In occasione dell’avvio delle celebrazioni in onore di Sant’Antonio sono stati adottati provvedimenti viari nel quadrilatero attorno alla Basilica antoniana.

Pertanto, da domani, sabato 11, a lunedì 13, per consentire il posizionamento in sicurezza di un numero massimo di 22 attività di commercio ambulante, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 236/2021, in via S. Cecilia, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e dei Mille, vigeranno i divieti di sosta e transito; l’attraversamento veicolare sarà consentito in corrispondenza delle intersezioni con le vie Ghibellina, Centonze, Risorgimento e dei Mille; mentre nel tratto di via S. Cecilia, compreso tra le vie C. Battisti e Ghibellina, si precisa nel provvedimento viabile, non è consentito il posizionamento di attività di commercio ambulante.

Le bancarelle degli operatori commerciali dovranno occupare una superficie delle dimensioni massime di 6 x 2 metri, in adiacenza ai marciapiedi del tratto di via S. Cecilia, ed essere collocate in modo tale da lasciare libero uno spazio per il transito pedonale e non potranno essere poste in corrispondenza degli esistenti alberi.

Eventuali tende montate sulle bancarelle non dovranno occupare uno spazio eccedente a quello concesso a terra. I marciapiedi invece dovranno risultare completamente sgombri da qualsiasi tipo di occupazione. Lunedì 13, dalle ore 8 alle 21, saranno vietati la sosta ed il transito in via Ghibellina, tra le vie A. Saffi e N. Bixio, al fine di agevolare la folla di devoti e pellegrini che si recheranno nella Basilica Santuario per omaggiare S. Antonio.