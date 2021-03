“In ospedale a Lipari presto realizzeremo due posti di terapia sub intensiva ed un ambulatorio per i trattamenti chemioterapici”. Lo ha annunciato Bernardo Alagna, direttore generale dell’Asp 5 di Messina in visita a Lipari. In ospedale è stato accolto dal direttore del distretto sanitario Natale Bruno e dal direttore sanitario Sergio Crosta.

“Per la chemioterapia – ha spiegato – in tempi brevi apriremo l’ambulatorio e sarà garantito una volta settimana. Così finalmente eviteremo i disagi per le trasferte a Taormina o Messina. Il direttore Alagna ha puntualizzato che -attorno all’ospedale di Lipari c’è grande attenzione da parte dell’assessorato regionale della salute e proprio ieri ho avuto un incontro per definire alcune priorità-”.

“Va avanti – ha confermato – il progetto per accelerare le vaccinazioni in tutte le isole, per i diabetici, per il potenziamento dei medici e la riapertura della camera iperbarica, visto che si avvicina la bella stagione, per l’arrivo di due mini-ambulanze elettriche per Stromboli e Panarea e anche per Lipari e per l’elisoccorso fisso che contiamo di disporre già per l’estate”.

Dopo l’incontro il direttore Alagna a Pianoconte ha fatto visita nella loro casa a quattro affetti da distrofia muscolare.

“Con uno di loro ho un profondo legame – ricorda – anche per le ‘battaglie’ che ha condotto pur con le sue condizioni. Due anni a Roma in tenda davanti ai palazzi del potere per accendere i riflettori sulla sua malattia e un mese a Palermo davanti alla sede dell’assessorato regionale della salute per richiamare l’attenzione per il suo ospedale”.