In piazza Università a Catania, nelle adiacenze di via Etnea, ieri 08 settembre 2022 dopo le 21.30 l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana ed al Senato della Repubblica nel Collegio Sicilia 2, alle Elezioni politiche e regionali del 25 settembre prossimo dopo aver sviscerato un Sondaggio circolato nelle scorse ore, ha attaccato alcuni candidati di Forza Italia prendendo spunto da un filmato relativo ad un incontro tenutosi sabato scorso a Gela.

Il già primo cittadino messinese, ha attaccato Michela Vittoria Brambilla, Stefania Craxi, Valentina Scialfa. Inoltre Cateno Roberto Salvatore De Luca ha definito delinquenti i partecipanti alla accennata riunione perchè a suo dire… dirigenti di alcune Asp o Dipartimenti regionali, proprio lui che ha omesso in occasione delle Elezioni amministrative del 12 giugno a Messina di far dimettere l’incompatibile presidente della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. Giuseppe Lombardo contestualmente presidente del Movimento #deluchiano ‘Sicilia Vera’ responsabile di ben 9 ‘Liste’ di quel sodalizio politico presentate a quelle Consultazioni.

Elettori, messinesi, siciliani ed italiani, non votate chi come De Luca, sferra attacchi agli altri avversari che non hanno commesso alcun reato mentre lui è stato condannato per Diffamazione il 03 maggio 2019 dai giudici della Cassazione di Roma ed il 14 giugno 2021 per Vilipendio, dai magistrati del Tribunale di Messina.