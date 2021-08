LO HA SPECIFICATO OGGI, IN UN TESTO, IL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA COVID 19 PER MESSINA ALBERTO FIRENZE

“In pochi giorni abbiamo già eseguito 70 inoculazioni e ci sono centinaia di prenotazioni per le somministrazioni senza ago con B relax per chi soffre di belonefobia”. A dirlo il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze.

Firenze aggiunge: “la vaccinazione senza ago è ormai una realtà consolidata all’Hub Vaccinale della cittadella fieristica di Messina. Abbiamo dedicato un hub a questo tipo di vaccinazione perché siamo stati sommersi da richieste”.

Tra le ultime vaccinate Elisa una studentessa di 16 anni, spaventata di vaccinarsi prima perché ha paura dell’ago e che ora entusiasta sottolinea: “ci tenevo a vaccinarmi -prima dell’inizio dell’anno scolastico , ora sono felice ho fatto la mia prima dose di Pfizer, non ho sentito nulla ed è stato semplicissimo. Consiglio a tutti in particolare ai miei colleghi studenti di fare il vaccIno”.

Per prenotare vaccinazione con il nuovo dispositivo, non dovrai far altro che compilare un modulo e decidere il giorno. BeRelax, all’Hub Vaccinale della cittadella fieristica di Messina.

Questo il link per la prenotazione: