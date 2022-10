LO HA DICHIARATO IN UNA NOTA DI OGGI, MARTEDI' 25 OTTOBRE, FILIPPO PANSERA

“In proprio e nella qualità di responsabile per la Provincia di Messina del ‘Partito nazionale’ ‘Più Italia’ con sede a Frosinone e presieduto dal leader Fabrizio Pignalberi, desidero fare gli auguri di una pronta guarigione all’ex sindaco messinese Cateno De Luca, responsabile di ‘Sud chiama Nord’, oltrechè presidente del Civico consesso peloritano e deputato presso l’Assemblea regionale siciliana a Palermo per il malore da lui subito nella serata di ieri 24 ottobre 2022”. A dichiararlo in una nota di oggi, martedì 25 ottobre è Filippo Pansera.