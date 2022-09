“In queste settimane stiamo assistendo ad una decisa accelerazione degli interventi per il risanamento delle zone più disagiate di Messina e delle iniziative per l’acquisto e la realizzazione di ulteriori nuove unità immobiliari per le famiglie che vivevano o ancora oggi vivono nelle baraccopoli”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

Ha aggiunto la Siracusano: “tanti milioni di euro stanziati – e già trasferiti da Invitalia ad Arisme – decine di abitazioni pronte per centinaia di cittadini messinesi, il prefetto Cosima Di Stani messa nelle condizioni, nel suo ruolo di commissario straordinario per il risanamento, di poter operare in modo celere e deciso. Sono orgogliosa di questa realtà e di questo stato dell’arte. Nella legislatura che sta per concludersi il Parlamento ha approvato una legge storica, quella per lo stop alle baracche della città dello Stretto, con la quale sono stati destinati 100 milioni di euro per la riqualificazione di vaste aree di Messina. E non è finita qui. Per la zona Falcata abbiamo già ottenuto una norma ad hoc, finanziata con 20 milioni di euro, per interventi immediati e dedicati, e continueremo a lavorare in Parlamento anche nella prossima legislatura per risolvere tanti grandi e storici problemi di Messina. I miei concittadini, con il loro voto del prossimo 25 settembre, potranno contribuire attivamente alla continuità dei progetti avviati in questi anni e alla rinascita della nostra città. Avanti così”.