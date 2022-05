LO HA SCRITTO NELLE SCORSE ORE, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, GUIDO SIGNORINO (L'EX ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE MESSINESE GUIDATA DA RENATO ACCORINTI) IN RELAZIONE AD UN INCONTRO CHE SI TERRA' A MESSINA PRESSO IL COMUNE SABATO ALLE 16:30 E PROMOSSO DAI RESPONSABILI DELLA LISTA DI CENTROSINISTRA DENOMINATA 'COALIZIONE CIVICA'

“In questi duri anni abbiamo compreso che investire in sanità pubblica è un dovere per la tutela della salute e della vita delle persone”. A scriverlo nelle scorse ore, sulla sua Pagina Facebook, è stato Guido Signorino (l’ex assessore della Giunta comunale messinese guidata da Renato Accorinti) in relazione ad un incontro che si terrà a Messina presso il Comune sabato alle 16:30 e promosso dai responsabili della Lista di centrosinistra denominata ‘Coalzione Civica’!

Questo ha aggiunto Signorino: “rafforzamento della rete ospedaliera, potenziamento della medicina del territorio, incremento del servizio di emergenza-urgenza, promozione dell’attività motoria e di stili di vita sani, educazione alimentare, riduzione del traffico veicolare e aumento del trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture e promozione per la mobilità sostenibile.

Signorino ha concluso in tal modo: “il miglioramento della sanità investe tutti i livelli di governo… nazionale, regionale, comunale. Parliamone col Ministro della salute Roberto Speranza”.