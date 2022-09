LO DICHIARA IN UN COMUNICATO DI OGGI 26 SETTEMBRE 2022, IL COORDINATORE REGIONALE AZZURRO IN SICILIA, GIANFRANCO MICCICHE', COMMENTANDO I PRIMI DATI DELLE ELEZIONI POLITICHE SVOLTESI IERI

“In questo momento in cui le proiezioni e i primi dati ufficiali nazionali dicono che Forza Italia avrà un risultato superiore alle aspettative, sento innanzitutto di ringraziare Silvio Berlusconi per il costante, appassionato, supporto alla campagna elettorale che qui in Sicilia ci ha visto protagonisti con la candidatura di Schifani alla presidenza della Regione”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, commentando i primi dati delle elezioni politiche.

Miccichè conclude: “sono certo che non appena avremo il risultato della Sicilia il dato di Forza Italia servirà ad aumentare ancora quello nazionale”.