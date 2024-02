“In questo nostro appuntamento domenicale con il caffè della mattina parliamo della legittima protesta degli agricoltori siciliani: Questo governo ha nuovamente introdotto l’IRPEF agricola che Renzi nel 2017 aveva eliminato, penalizzando fortemente un settore già in crisi, ma fondamentale per la nostra economia… stiamo parlando di 280 milioni di euro che il Ministro Lollobrigida vuole dagli agricoltori senza dare nulla in cambio”. Ad affermarlo ieri domenica 04 febbraio 2024, in un Post pubblicato sulle sue omonime Pagine Facebook…, è stata la senatrice messinese Dafne Musolino, componente del Gruppo di ‘Italia Viva’ presso ‘Palazzo Madama’ a Roma.

La Musolino ha concluso: “così la nostra agricoltura si trova stritolata tra le regole sempre più restrittive della comunità europea e la concorrenza dei paesi extra europei che operano senza alcuna regola. Ma non solo di questo parliamo, anche del disegno di legge che sta per arrivare in aula sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.