In questo spazio, ricordiamo il regista, produttore cinematografico ed editore televisivo, Francesco Salvo di Messina che l’1 gennaio del 1984 diede vita a Teletime

In questo spazio, ricordiamo il regista, produttore cinematografico ed editore televisivo, Francesco Salvo di Messina. L’uomo è deceduto…, nella serata di ieri giovedi’ 17 febbraio 2022.

Salvo…, fu un pioniere della emittenza radiotelevisiva… dato che sin dalla metà degli anni Settanta si era interessato di comunicazione locale nella città dello Stretto, dove creando Tele Video Zancle aveva ideato la prima televisione territoriale via cavo anticipando di circa 50 anni quella che solo oggi oramai è divenuta una realtà.

Iniziò la sua attivita’ alla fine degli 70… dietro il banco regia di Telestretto, che diffondeva il suo segnale dal Palazzo dell’hotel Royal di via Tommaso Cannizzaro. Si era allora, agli albori della televisioni libere e locali, alle quali venne data dignita’ da una Sentenza della Corte Costituzionale.

Nel 1983, Salvo costitui’ la Cooperativa ar.l. ‘Cinevisual Team’ editrice di Teletime accendendo il segnale l’1 gennaio 1984 a mezzanotte dal Salone delle feste del ‘Cinema Metropol’ di via Giuseppe Garibaldi. Ben presto…, presto questa frequenza la 37 UHF si distinse per l’innovazione tecnologica e l’informazione comunale, provinciale ed infraregionale collegandosi anche alla programmazione nazionale di Retequattro ancor prima dell’ avvento della legge Mammi del 1990′… in accordo con Tony Boemi ex proprietario di ‘Telespazio Calabria’. Il professionista resto’ a dirigere questa struttura fino al 1991, anno nel quale la cedette agli imprenditori e politici Salvatore Siracusano (anche lui scomparso) e Santino Pagano.

Negli ultimi tempi, dopo il 2014, dagli studi della Dino S.r.l. di via Bonino aveva ridato vita insieme a Marzio Costa… a ‘Telespazio tv’ che tutt’ora trasmette sul canale 611 del digitale terrestre.