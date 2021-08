In relazione agli attacchi che il sindaco peloritano Cateno De Luca rivolge verso gli esponenti del Consiglio Comunale anche i componenti di “Rispetto Messina”, sono polemici rispetto alle dichiarazioni del vicesindaco Carlotta Previti

In relazione agli attacchi che il primo cittadino peloritano Cateno De Luca rivolge verso gli esponenti del Consiglio Comunale anche i componenti di “Rispetto Messina”, sono polemici rispetto alle dichiarazioni del vicesindaco Carlotta Previti.

Scrivono i promotori di questo -insieme civico-: “si evidenza un disegno, sempre più chiaro, che tende alla -delegittimazione- del ruolo dell’organismo consiliare. In tale disegno va ad inserirsi anche la minacciosa ed azzardata richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale, da parte della vicesindaco (che ultimamente sta assumendo la veste di -delfina-) fatta nell’ambito di una serie di dichiarazioni che denotano una forma mentis particolare caratterizzante diversi componenti della Giunta De Luca”.

“Il dato politico più grave…, deriva dalla dichiarazione del sindaco De Luca che afferma di aver deciso da tempo di non voler più partecipare ai lavori del Consiglio Comunale perché lo considera una perdita di tempo ed un fastidio, disattendendo così ad un suo precipuo dovere”.

Da Rispetto Messina rivolgendosi al prefetto Cosima Di Stani affermano: “ma di fronte a tale visione distorta desta preoccupazione, che non ci sia stato alcun intervento da parte di chi rappresenta a livello territoriale il Governo, non in termini politici ma in termini istituzionali”.

Terminando la loro nota ribadiscono: “chiediamo al prefetto…, di intervenire per censurare ufficialmente atteggiamenti e comportamenti del sindaco che sono stati oggetto anche di denunce da parte di parlamentari e soggetti politici, e di avviare una attività ispettiva per verificare se venga assicurato, senza condizionamenti di varia tipologia, il regolare funzionamento dell’Ente locale Comune di Messina, ed in particolare se venga assicurato il riconoscimento ed il rispetto dei vari ruoli e soggetti istituzionali che insieme concorrono a costituire l’Amministrazione comunale”.