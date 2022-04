In riferimento al tavolo tecnico di ieri, martedì 12, relativo ai lavori in via Don Blasco, il Rup Silvana Mondello, attraverso una nota di oggi 13 aprile fa alcune precisazioni

“IL PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LO SGOMBERO DELL’AREA EX RIFOTRAS DI MESSINA E' TUTTORA IN CORSO”

In riferimento al tavolo tecnico di ieri, martedì 12, relativo ai lavori in via Don Blasco, il Rup Silvana Mondello precisa quanto segue: “il procedimento di aggiudicazione della gara per lo sgombero dell’area ex Rifotras è tuttora in corso”.