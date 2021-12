IN CASO DI ESITO POSITIVO, IL MERCATO BISETTIMANALE CHE SI SVOLGE IN QUELL'AREA SARÀ SPOSTATO LUNGO L'ASSE CENTRALE DELLA MEDESIMA ARTERIA STRADALE ALL'INCROCIO CON IL VIALE REGINA ELENA NEI CONTROVIALI

In seguito alla ormai nota emergenza tamponi ed in conseguenza alle difficoltà viabili riscontrate negli ultimi giorni nella zona dell’ex Gasometro, il Commissario per l’emergenza Covid a Messina, Alberto Firenze, effettuerà nella giornata di domani un sopralluogo insieme al Commissario Asp Bernardo Alagna ed ai rappresentanti del Comune nell’area mercatale di Viale Giostra per valutare la creazione di un nuovo punto per la rilevazione dei tamponi in città.

In caso di esito positivo il mercato bisettimanale che si svolge proprio in quell’area, sarà spostato in strada lungo l’asse centrale del Viale Giostra a partire dall’incrocio con il Viale Regina Elena ed al transito delle auto saranno riservate le corsie dei controviali.