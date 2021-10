In seguito all’allerta meteo rossa anche oggi a Messina e nella zona ionica del messinese, il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze ha disposto la chiusura dell’Hub Fiera nella città dello Stretto, Villa Ragno e ex Aias nel messinese.

Resta invece aperto l’Hub Palarescifina a Messina e tutti gli altri Centri nel resto della provincia, dove le attività di vaccinazione si svolgeranno regolarmente, salvo che non vi siano peggioramenti meteo nelle prossime ore.