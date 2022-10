In Sicilia…, i responsabili del Partito nazionale ‘Più Italia’ con sede a Frosinone e presieduto da Fabrizio Pignalberi ripartono da Messina… dopo avere analizzato i risultati delle scorse Elezioni amministrative del 12 giugno e di quelli delle Consultazioni politiche e regionali del 25 settembre scorso

FILIPPO PANSERA... IL COORDINATORE PROVINCIALE DEL SODALIZIO POLITICO DICE IN UNA NOTA: "L'APPUNTAMENTO... E' PER OGGI 01 OTTOBRE 2022 DOPO LE ORE 11.00 A GIAMPILIERI SUPERIORE NEI PRESSI DELLA FONTANA ED ALLE 18.00 A SCALETTA ZANCLEA, PER MANIFESTARE LA SOLIDARIETA' ALLA CITTADINANZA... RICORDANDO LA TRAGICA ALLUVIONE DI 13 ANNI FA CHE IN QUESTI LUOGHI CAUSO' LA MORTE DI 37 PERSONE"