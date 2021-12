NELLA SERATA DI IERI, MERCOLEDI' 29 DICEMBRE 2021 IL GOVERNATORE SICILIANO HA EMANATO UNA ORDINANZA PER DISPORRE LA PROROGA DELL’EFFICACIA DI ALCUNI ATTI DA LUI ADOTTATI IN PRECEDENZA

In Sicilia, sono in vigore misure restrittive antiCovid, presso il Comune etneo di Gravina di Catania, disposte nei giorni scorsi dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sulla base delle indicazioni ricevute dai responsabili del Dipartimento regionale Asoe.

Nella serata di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021, il governatore siciliano ha emanato una ordinanza per disporre la proroga dell’efficacia di alcuni atti da lui adottati in precedenza, tra i quali quelli che prevedono l’esecuzione di un tampone in porti e aeroporti dell’Isola per chi arriva dai seguenti Stati: Malta, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Usa, Germania, Regno Unito, Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Israele, Egitto e Turchia.