In un caldo sabato di agosto, ieri, si sono dati appuntamento a piazza del Popolo a Roma, come pure in altre città d’Italia per dire no al green pass ma anche a sostegno della “libertà” di tutti in modo particolare dei bambini che non vanno toccati [Video]

Articolo…, scritto da Giada Giunti, pubblicato su www.paeseroma.it.

In un caldo sabato di agosto, si sono dati appuntamento in piazza del Popolo a Roma, come pure in altre città d’Italia. Il grido “libertà” si è fatto sentire in tutta la piazza e dintorni, l’inno di Mameli con le bandiere sventolanti, così si presenta la piazza oggi sabato 7 agosto.

L’intervento del sen. dr. Angelo Giorgianni, magistrato, Organizzazione Mondiale per la Vita

L’avvocato Alessandro Fusillo

NO GREEN PASS, “libertà”, “giù le mani dai bambini”, Inno di Mameli. Piazza del Popolo