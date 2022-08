In un filmato pubblicato alle 23.10 di oggi 2 agosto 2022 sulla sua Pagina Facebook ‘Svergognata’ la #tiktoker napoletana Rita De Crescenzo evidenzia come la ‘Casa famiglia’ dove il 30 luglio scorso gli assistenti sociali di Napoli hanno inserito il figlio minore Kekko perche’ non frequentava la Scuola, sia in condizioni squallide [Video]

In un filmato pubblicato alle 23.10 di oggi 2 agosto 2022 sulla sua Pagina Facebook ‘Svergognata’ la #tiktoker napoletana Rita De Crescenzo evidenzia come la ‘Casa famiglia’ dove il 30 luglio scorso gli assistenti sociali di Napoli hanno inserito il figlio minore Kekko perche’ non frequentava la Scuola, sia in condizioni squallide.

In data odierna, sembrerebbe che il bambino sia scappato dalla Struttura, ma il giornalista napoletano e proprietario di ‘Tv Paradise’ Pino Grazioli in una sua diretta di oggi su Facebook ha sostenuto che il minorenne sia stato preso e fatto salire a bordo della Fiat 500 nera del fonico della De Crescenzo.

La De Crescenzo, ha riferito a Grazioli: “fatti i fatti tuoi”.